Niebywałe, walka Fury'ego z Usykiem przełożona! Co dalej z pojedynkiem stulecia?

Pojedynek Tysona Fury'ego z Ołeksandrem Usykiem nie odbędzie się 17 lutego. Brytyjczyk zgłosił niezdolność do walki z powodu dużego rozcięcia nad prawym okiem. Do oficjalnego komunikatu dołączono zdjęcie, które ma udowadniać uraz 35-latka.

"Mistrz świata WBC wagi ciężkiej Tyson Fury został zmuszony do przełożenia walki ze zunifikowanym czempionem Oleksandrem Usykiem po tym, jak doznał rozcięcia podczas sesji sparingowej w Rijadzie. Wymagało ono pilnej pomocy medycznej i znacznego zszycia. Oczywiście będzie wymagało także okresu rekonwalescencji, przekreślając wszelkie możliwości walki z Usykiem , która miała się odbyć 17 lutego w Arabii Saudyjskiej" - napisało Queensberry Promotions.

Rzecznik prasowy powiedział: "To wciąż świeża wiadomość, jest to niewątpliwie ogromne rozczarowanie po pracy wykonanej przez tak wiele osób, aby w końcu dostarczyć światu to historyczne wydarzenie. Gdy lekarze ocenią oko Tysona, będziemy mieli dokładniejsze informacje o potrzebnym okresie rekonwalescencji. Po ich uzyskaniu będziemy pilnie współpracować ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i Królestwem Arabii Saudyjskiej, aby jak najszybciej zmienić termin tej walki. Oczywiście będziemy na bieżąco informować wszystkich o rozwoju sytuacji".