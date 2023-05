Artur Binkowski został bezdomnym. Były olimpijczyk wprost o swoim losie. "Śpię pod Pałacem Kultury"

Artur Binkowski został bezdomnym. Były olimpijczyk opowiada o swoim życiu

Teraz dowiadujemy się więcej o jego obecnych losach. Dziennikarze "Super Expressu" dotarli do niego w momencie, gdy stał w kolejce po darmowy posiłek w warszawskim kościele kapucynów. Były olimpijczyk podzielił się z nimi swoimi losami i zdradził, co doprowadziło go do bezdomności. "Przyleciałem do ojczyzny kilka tygodni temu i się okazało, że moja karta jest zablokowana. Ja hajs mam odłożony, dostaję też co miesiąc wypłatę olimpijską w dolarach kanadyjskich. Skończyła mi się ważność karty, a że tego banku nie ma w Polsce, to teraz Ambasada Kanady ma problem, żeby mi tę kartę ogarnąć. Dzięki temu mam doświadczenia z najbiedniejszą warstwą warszawiaków" - wytłumaczył.