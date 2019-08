Anthony Joshua (22-1, 21 KO) intensywnie przygotowuje się do tegorocznego rewanżu ze swoim pogromcą, mistrzem świata IBF, WBA i WBO wagi ciężkiej Andym Ruizem juniorem (33-1, 22 KO). Brytyjczyk uciął przy tym wszelkie spekulacje dotyczące zmiany trenera, choć deklaruje, że zarówno on, jak i Rob McCracken są otwarci na rady ludzi boksu.

- Rob McCracken to dla mnie ktoś więcej niż trener. Rob McCracken to gość, który pomógł mi jako człowiekowi. I czuję, że on naprawdę pomaga mi stawać się lepszym człowiekiem. Jako trener prowadzi mnie od czasu, kiedy byłem nowicjuszem, przez igrzyska olimpijskie, aż do tytułu zawodowego mistrza świata - powiedział Brytyjczyk.

- Istnieją w tej chwili dla mnie trzy opcje. Pierwsza to pozostawienie wszystkiego takim, jakie jest. Druga to dodanie nowych elementów. Trzecią jest pozbycie się Roba i całkowita zmiana. Wybranie opcji numer trzy byłoby głupotą. W tej chwili korzystamy z pierwszej opcji, a opcja numer dwa może nas tylko wzmocnić - dodał AJ.

- Rob mówi mi, czego ode mnie potrzebuje. Ja też mówię mu o swoich potrzebach. Wciąż jesteśmy otwarci na pomoc. Muszę się odezwać do George'a Foremana. Dał znać, że chce pomóc, a każda rada jest teraz potrzebna. Muszę chłonąć jak najwięcej doświadczenia i wiedzy od ludzi boksu, oglądać filmy dokumentalne, poczuć znowu pasję. Jedynym zawodnikiem, który mnie teraz interesuje, jest Ruiz junior. Chcę go pobić w dobrym stylu i odzyskać pasy - podsumował temat jeden z najpopularniejszych zawodników ostatniej dekady.