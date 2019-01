PŚ w biathlonie: Johannes Boe tym razem drugi, wygrał Quentin Fillon Maillet

Francuz Quentin Fillon Maillet wygrał bieg ze startu wspólnego na 15 km we włoskiej Anterselvie. To jego pierwsze w karierze zwycięstwo w Pucharze Świata. Lider cyklu Norweg Johannes Thingnes Boe stracił do niego 14,3 s i był drugi. Polacy nie startowali.

Zdjęcie Johannes Boe /AFP



Fillon Maillet nie pomylił się ani razu w 20 próbach na strzelnicy, a takim osiągnięciem mógł pochwalić się jeszcze tylko trzeci na mecie Niemiec Arnd Peiffer. Boe, który w tym sezonie wygrał 11 z 15 zawodów indywidualnych, spudłował dwukrotnie.



Do niedzielnej rywalizacji, w której startowało 30 zawodników, nie zakwalifikował się żaden Polak. Kilka godzin wcześniej w biegu kobiet na 12,5 km zwyciężyła Niemka Laura Dahlmeier, a Monika Hojnisz zajęła 14. miejsce.



Teraz nastąpi półtora tygodnia przerwy, w czasie której biathloniści przeniosą się do Kanady. Rywalizacja w Canmore odbędzie się 7-10 lutego. Z kolei kilka dni później Puchar Świata zawita do Salt Lake City. Dla większości zawodników będzie to ostatni sprawdzian przed mistrzostwami świata w Oestersund 7-17 marca.