Małysz zna przyczynę gorszej formy Kubackiego i Żyły. Już zapowiada

Oprócz tego Małysz zaznaczył, że Austriacy rzeczywiście mogli znaleźć się w bardzo interesującej sytuacji i choć zapewne mają jakąś niezidentyfikowaną jeszcze przewagę sprzętową, to po prostu widać też, że dobrze skaczą i to przede wszystkim, według szefa PZN, jest przyczyną ich aktualnej dominacji.

Adam Małysz opowiedział o problemach Dawida Kubackiego

Adam Małysz twierdzi, że Piotr Żyła wciąż nie może pozbierać się po porażce

"Piotrka trudno do czegokolwiek przekonać. A niestety, system skoków się zmienia. Myślę, że on jest fizycznie dobrze przygotowany do sezonu, ale przerosły go wydarzenia z Oberstdorfu (Żyła w kwalifikacjach był najlepszym z Polaków, a w konkursie skoczył tylko 120,5 m i przegrał z Estończykiem Artiim Aigro - przyp. red.). Pierwszy raz się chyba aż tak zestresował. Popełnił ogromny błąd i chyba nie był w stanie później z tego wyjść. Patrzyłem wielokrotnie na jego imitacje i czasem wyglądało to tak, że od razu wiedziałem, że tyle wystarczy. Bez agresji i siły, którą później wkłada, skoki wyglądałyby dużo lepiej. Wystarczyłoby, żeby być w czubie klasyfikacji" - opowiedział Małysz.