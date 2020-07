Rajdowe ME. Barum przełożony na przyszły rok

Z powodu pandemii koronawirusa 50. edycja Rajdu Barum, rundy samochodowych mistrzostw Europy, została przełożona na przyszły rok. - Czujemy, że wtedy uda nam się ją zorganizować stosownie do okazji - powiedział zastępca szefa czeskiej imprezy Jan Regner.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. WRC. Fenomenalna jazda Sebastiana Ogiera w Rajdzie Meksyku. Wideo © 2020 Associated Press

Jubileuszowa edycja rajdu miała się odbyć 28-30 sierpnia.

Reklama

- W tej chwili nie wiemy, jak to wszystko by wyglądało, gdyby w naszym regionie zaczęły obowiązywać takie same obostrzenia jak na przykład w kraju morawsko-śląskim. Straciliśmy prawie 2,5 miliona koron (ok. 420 tys. zł - red.), a gdybyśmy zdecydowali, że jedziemy w tym roku, to nie byłby koniec. Głównie zależy nam na tym, żeby zawody mogli oglądać kibice, żeby obsada była silna a program imprezy - atrakcyjny. Nie chcemy utracić wizerunku, nad którym tak długo pracowaliśmy - tłumaczył szef imprezy Miloslav Regner.

Rajd Barum odbywał się dotychczas nieprzerwanie od 1971 roku.

W kalendarzu mistrzostw Europy znajduje się od 1984.

Zdjęcie Sebastian Ogier / AFP

mm/ co/