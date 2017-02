Chemik Police zdobył Puchar Polski siatkarek

Siatkarki Chemika Police po raz drugi z rzędu i szósty w historii sięgnęły po Puchar Polski. W meczu finałowym rozegranym w Zielonej Górze pokonały Grot Budowlani Łódź 3:0 (25:20, 25:16, 25:16).

Zdjęcie Malwina Smarzek została wybrana MVP turnieju finałowego /Jakub Kaczmarczyk /PAP

Oba zespoły przystąpiły do finałowego spotkania po ciężkich, pięciosetowych przeprawach w półfinałach. Policzanki pokonały Developres SkyRes Rzeszów, a łodzianki wyeliminowały Impel Wrocław. Chemik miał jednak handicap w postaci dłuższego o cztery godziny odpoczynku, ale przede wszystkim "dłuższej ławki". Trener Budowlanych Błażej Krzyształowicz takiego pola manewru nie miał.

Przewaga Chemika była widoczna przede wszystkim w ataku. Gdy tylko Malwina Smarzek czy Katarzyna Zaroślińska otrzymały dokładne piłki, to z reguły kończyły akcje. Policzanki w pierwszej odsłonie prowadziły 20:16 i wydawało się, że nic im już nie przeszkodzi w wygranej. Budowlane wróciły do gry za sprawą Kai Grobelnej, której kąśliwe serwisy sprawiły mnóstwo kłopotu rywalkom. Łodzianki zdobyły sześć "oczek" z rzędu i to one były bliższe zwycięstwa. W decydujących momentach nie pomyliła się Zaroślińska, a 25. punkt zdobyła Stefana Veljkovic.

Kolejne odsłony były już bardzo jednostronne, po przegranym secie z łodzianek uszło powietrze. Trener Krzyształowicz starał się jeszcze zmotywować swoje podopieczne, które najwyraźniej bardziej odczuły trudy sobotniego półfinału.

W drugim secie zanosiło się na prawdziwy pogrom Budowlanych, bowiem obrońca trofeum wygrywał już 17:5, ale potem spuścił nieco z tonu. Podobnie było w trzeciej partii, policzanki po w miarę równym początku, szybko "uciekły" przeciwniczkom na siedem punktów (13:6) i praktycznie emocje się skończyły.

Policzanki oprócz okazałego trofeum otrzymały czek na 100 tysięcy złotych. Zwycięstwo w krajowym pucharze od kilku sezonów nie daje już prawa udziału w Lidze Mistrzyń.

Nagrody indywidualne turnieju finałowego:

zagrywająca - Kaja Grobelna (Grot Budowlani)



przyjmująca - Malwina Smarzek (Chemik)



broniąca - Paulina Maj-Erwardt (Grot Budowlani)



blokująca - Stefana Veljkovic (Chemik)



atakująca - Katarzyna Zaroślińska (Chemik)



rozgrywająca - Joanna Wołosz (Chemik)



MVP - Malwina Smarzek (Chemik)

Chemik Police - Grot Budowlani Łódź 3:0 (25:20, 25:16, 25:16)

Chemik Police: Joanna Wołosz, Stefana Veljkovic, Agnieszka Bednarek-Kasza, Anna Werblińska, Malwina Smarzek, Katarzyna Zaroślińska, Aleksandra Krzos (libero) - Jelena Blagojevic.

Grot Budowlani Łódź: Pavla Vincourova, Sylwia Pycia, Gabriela Polańska, Heike Beier, Martyna Grajber, Kaja Grobelna, Paulina Maj-Erwardt (libero) - Natalia Strózik, Julia Twardowska, Ewelina Tobiasz.