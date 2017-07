Alexis Sanchez udaje chorobę, by odejść?

Alexis Sanchez wciąż nie dołączył do reszty zespołu Arsenalu Londyn, tłumacząc swoją nieobecność chorobą. Trener Arsene Wenger obawia się jednak, że piłkarz pragnie w ten sposób wymusić transfer do innego zespołu i postanowił sprawdzić, jak naprawdę wygląda sytuacja zdrowotna Chilijczyka.

Zdjęcie Alexis Sanchez (na pierwszym planie) /IAN KINGTON /AFP

W ubiegłym sezonie Sanchez był bez wątpienia najlepszym zawodnikiem "Kanonierów" strzelając 30 goli i notując 19 asyst w 51 meczach wszystkich rozgrywek. Po tym jednak, jak Arsenal zajął dopiero piąte miejsce w Premier League i nie zakwalifikował się ro rozgrywek Ligi Mistrzów, Chilijczyk rozpoczął walkę o zmianę klubu.

Reklama

Zainteresowanie byłym zawodnikiem FC Barcelona wyraża wiele klubów ze ścisłego topu, lecz Arsenal zrobi wszystko, by zatrzymać swoją gwiazdę. Choć kontrakt Sancheza obowiązuje jeszcze przez rok, to bramkarz Manchesteru City Caludio Bravo zapowiedział już, że jeśli jego rodak zechce dołączyć do "Obywateli" to zostanie przywitany z otwartymi ramionami.

Sanchez do treningów miał powrócić 30 lipca, lecz obecnie wciąż przebywa w ojczyźnie, tłumacząc nieobecność chorobą. Na jego Instagramie ukazało się zdjęcie piłkarza z podpisem "Grypa". Jak donosi angielskie "The Sun" Arsene Wenger obawia się, że piłkarz może w ten sposób rozpocząć strajk, chcąc wymusić na klubie odejście do innego zespołu. Szkoleniowiec kazał nawet przebywającemu w Chile lekarzowi sprawdzić faktyczny stan zdrowia napastnika.

WG