Od sezonu 2017/18 mistrzostwo Anglii zdobywają tylko Manchester City i Liverpool. Dominacja "Obywateli" w ostatnich latach jest niezaprzeczalna, ale gdy zdarza się im trochę słabszy sezon, "The Reds" są na miejscu, by to wykorzystać. Zrobili tak w kampanii 2019/20 i właśnie teraz. Dzięki wysokiemu zwycięstwu nad Tottenhamem wrócili na tron po pięciu latach. Poprzedni tytuł wywalczyli w okresie covidowego zamknięcia stadionów, przez co świętowali na pustym Anfield. Tym razem czeka ich wielkie święto.