Co za mecz Kiwiora. Eksperci wniebowzięci. "Najlepszy"

Na początku kwietnia Jakub Kiwior wskoczył do wyjściowego składu Arsenalu po tym, jak poważnej kontuzji w meczu z Evertonem doznał Gabriel Magalhaes . Od tamtej pory nazwisko naszego kadrowicza regularnie pojawia się w podstawowym składzie "Kanonierów". - Straciliśmy być może naszego najlepszego obrońcę na cztery miesiące, a potem przychodzi Jakub Kiwior i daje takie występy, jakie daje. To nie jest przypadek - podkreślał Mikel Arteta , chwaląc Kiwiora.

Mecz życia Jakuba Kiwiora w Arsenalu. Eksperci są zachwyceni

W trzeciej minucie spotkania gospodarze otrzymali rzut wolny. Do piłki podszedł Martin Odegaard, który posłał idealne dośrodkowanie na... głowę Jakuba Kiwiora. Polak z około 11. metra popisał się kapitalnym, precyzyjnym uderzeniem. Kilka sekund później utonął już w objęciach kolegów z drużyny. Był to jego pierwszy gol i 24 mecz w sezonie. Następnie do wyrównania doprowadził Eberechi Eze, jednak jeszcze przed gwizdkiem oznaczającym zejście na przerwę bramkę na 2:1 zdobył Leandro Trossard. Ostatecznie zespół Mikela Artety zremisował 2:2. Goście strzelili wyrównującego gola po błędzie Williama Saliby. Już w trakcie spotkania eksperci w mediach społecznościowych rozpływali się nad dyspozycją Kiwiora, który błyszczał także w defensywie.