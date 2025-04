Niepokojące wieści z Anglii. Trener giganta trafił do szpitala. Miesiąc temu świętował historyczny sukces

Obecna edycja Premier League również nie układa się zbytnio po myśli Newcastle, jednak sezon 2024/2025 to mimo wszystko przełomowy moment w historii klubu. Niespełna miesiąc temu Newcastle przystąpiło bowiem do finału Carabao Cup, w którym to piłkarze "Srok" stanęli naprzeciwko drużynie Liverpoolu. Z racji na fantastyczną formę "The Reds" mało kto zapewne obstawiał końcowy triumf Newcastle. Piłkarze tego zespołu udowodnili jednak, iż nie istnieją rzeczy niemożliwe i w sensacyjny sposób zapewnili sobie pierwsze od 70 lat trofeum na krajowym podwórku. Po meczu wszyscy celebrowali zdobycie upragnionego pucharu, a zdjęcia z trzymającym go Eddiem Howe w ekspresowym tempie obiegły cały internet.