Piłka ręczna kobiet. Polska - Angola 30-28

Polskie piłkarki ręczne wygrały w piątek w Kumamoto z Angolą 30-28 (13-11) w drugim występie w ramach turnieju Japan Cup 2017. Dzień wcześniej biało-czerwone przegrały z drugą reprezentacją Japonii 21-22.

Zdjęcie Kinga Achruk /Gerard /East News

Mecz z mistrzyniami Afryki miał wyrównany przebieg, ale to "Biało-Czerwone" kontrolowały przebieg boiskowych wydarzeń. W niedzielę podopieczne trenera Leszka Krowickiego zmierzą się z Japonkami.

Reklama

Niedzielne starcie rozpocznie się o godzinie 7.00 rano czasu polskiego i zakończy tę część turnieju, która rozgrywana jest w Kumamoto. Na kolejne mecze drużyny przeniosą się bowiem do Oita.

Selekcjoner zabrał do Japonii jedynie zawodniczki występujące na co dzień w PGNiG Superlidze. Gry towarzyskie w Kraju Kwitnącej Wiśni to ważny element przygotowań Biało-czerwonych do jesiennych meczów o punkty.

Pod koniec września Polki rozegrają dwa spotkania w ramach kwalifikacji do mistrzostw Europy 2018 - z Włoszkami (30.09 w Lubinie) oraz Słowaczkami (01.10 w Powaskiej Bystrzycy).

W grupie 2. kw. EHF EURO 2018 znalazły się Polska, Czarnogóra, Włochy i Słowacja. Awans do francuskiego czempionatu wywalczą po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz jeden zespół z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem.

03.08 / Polska - Japonia B 21-22 (9-7)

Polska: Kordowiecka, Gawlik -Balsam 2, Michałów 1, Roszak 6, Grzyb, Janiszewska 1, Zych 1, Drabik 1, Gęga 3, Kozłowska 1, Lisewska, Nosek 3, Szarawaga 1, Achruk 1, Nocuń.

04.08 / Angola - Polska 28-30 (11-13)

Polska: Kordowiecka, Gawlik -Balsam, Michałów, Roszak, Grzyb, Janiszewska, Zych, Drabik, Gęga, Kozłowska, Lisewska, Nosek, Szarawaga, Achruk, Nocuń.