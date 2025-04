Złość w Barcelonie przed hitowym starciem. Poszło o rejestrację bramkarza

Broniąca tytułu klubowego mistrza Europy Barcelona mogła pochwalić się chyba najmocniejszym duetem bramkarskim na kontynencie: od lat tym klubie jest przecież jedna z najważniejszych postaci w hiszpańskiej piłce ręcznej, czyli Gonzalo Pérez de Vargas , ale i on pełnił zwykle rolę rezerwowego przy fenomenalnym Emilu Nielsenie . Duńczyk to obok Andreasa Wolffa najlepszy golkiper świata, gwiazda ostatnich mistrzostw świata.

Wszystko zmieniło się w połowie lutego, w meczu ligowym Perez de Vargas doznał kontuzji kolana, dla niego był to ostatni występ w Barcelonie, bo latem i tak odchodzi do Bundesligi. Barcelona została z jednym klasowym golkiperem i młodzieżą. Ten wariant już w tym mieście przerabiali, ale w piłkarskich strukturach klubu. We wrześniu urazu doznał bowiem Marc-André ter Stegen, jego kontuzja w starciu z Villarrealem okazała się na tyle poważna, że niezbędny był transfer "last minute". Wtedy z emerytury ściągnięto Wojciecha Szczęsnego, a Polak szybko pokazał się ze znakomitej strony.