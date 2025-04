Niezastąpione liderki! Najlepsza siódemka 23. serii ORLEN Superligi Kobiet!

W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć przedstawicielek PGE MKS-u FunFloor Lublin, który po raz drugi w tym sezonie znalazł sposób na KGHM MKS Zagłębie Lubin i wciąż liczy się w walce o mistrzostwo ORLEN Superligi Kobiet. Zadanie nie należało do najłatwiejszych, bo ciężar gry i zdobywania bramek rozłożył się na cały zespół. My postanowiliśmy jednak wyróżnić Magdę Więckowską, która po raz kolejny zaimponowała efektownymi trafieniami z dystansu.

Ważną rolę w zwycięstwie Młynów Stoisław Koszalin odegrała także Anna Mączka. Zawodniczka, która od przyszłego sezonu zasili szeregi KPR Gminy Kobierzyce, w starciu z Energą Szczypiorno Kalisz zdobyła siedem bramek i kilkukrotnie popisała się celnymi podaniami do swoich koleżanek. To właśnie m.in. ona trafiła do siatki w kluczowych momentach ostatniego kwadransa, skutecznie utrudniając rywalkom z Kalisza odrobienie strat.