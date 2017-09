Goran Dragić zakończył reprezentacyjną karierę

Goran Dragić, najbardziej wartościowy koszykarz niedawnych mistrzostw Europy, poinformował o zakończeniu reprezentacyjnej kariery. 31-letni zawodnik poprowadził Słowenię do pierwszego w historii triumfu w imprezie tej rangi.

Zdjęcie Goran Dragić /AFP

- Osiągnąłem, co chciałem, czyli złoty medal. To jest właściwy moment by się pożegnać - powiedział.

W niedzielnym finale zdobył 35 punktów, a jego drużyna pokonała Serbię 93:85.

Dragić swoją decyzję motywował też tym, że w listopadzie rozpoczną się eliminacje mistrzostw świata 2019, a on z powodu gry w klubie ligi NBA Miami Heat nie będzie mógł pomóc reprezentacji.