Żużel. PGE Ekstraliga. Beznadziejny Łaguta, bezbarwny Michelsen, a Motor i tak wskoczył na drugie miejsce

Noty dla zawodników Fogo Unii Leszno

Emil Sajfutdinow: 4 - choć punkty wskazują na coś innego, nie wyszedł mu tylko jeden bieg (jedenasty). W wyścigu siódmym, w którym zdobył punkt, nie był w stanie przedrzeć się przed znakomicie broniącego się Cierniaka. Ogólnie - szału nie zrobił, ale tragedii też nie było. Solidny występ.

Janusz Kołodziej: 4 - występ bliźniaczo podobny do występu Sajfutdinowa - nie było rewelacyjnie, ale panikować nie trzeba. Jeden bieg całkowicie mu nie wyszedł, gdy przegrał start i utknął na końcu stawki, ale w pozostałych wyścigach wyglądał nie najgorzej. Warto pochwalić Kołodzieja za oddanie biegu nominowanego Damianowi Ratajczakowi.

Reklama

Jaimon Lidsey: 4 - najlepszy występ Lidsey’a w barwach Unii od czasu czerwcowego meczu z Włókniarzem. Gdyby dwukrotnie lepiej zachował się w pierwszym łuku, pewnie zdobyłby więcej punktów, a tak musi się cieszyć tym, co jest. Lidsey dał w Lesznie nadzieję, że może być mocnym punktem drużyny w części finałowej rozgrywek.

Jason Doyle: 5+ - bardzo dobry występ Australijczyka. Przegrał tylko z Hampelem, który wygrał start i uciekł rywalom. W tym momencie najlepszy zawodnik Unii, nie tylko w klasyfikacji indywidualnej PGE Ekstraligi.

Piotr Pawlicki: 3 - średni występ Pawlickiego. Dobrze startował, ale dawał się mijać na trasie. Gdyby tor sprzyjał walce w pierwszej połowie zawodów, pewnie nie wygrałby biegu szóstego, bo Kubera był od niego szybszy.

Krzysztof Sadurski: 1 - kiepski występ młodzieżowca Unii, który w każdym starcie przyjechał na ostatniej pozycji. Gdyby Ratajczak nie zerwał taśmy, pewnie nie zdobyłby nawet punktu.

Damian Ratajczak: 2 - choć wygrał bardzo ważny bieg dwunasty, nie był to dobry występ Ratajczaka. W biegu młodzieżowców dotknął taśmę, a w pozostałych startach nie liczył się w stawce.

Noty dla zawodników Motoru Lublin

Mark Karion: brak oceny - nie startował.

Grigorij Łaguta: 1 - bardzo słaby występ Rosjanina. Co prawda zdołał pokonać Kołodzieja, ale po zawodniku tej klasy oczekuje się więcej. Oby to był tylko wypadek przy pracy, bo z tak słabym Łagutą, Motor nie ma szans w play-offach.

Jarosław Hampel: 4+ - najlepszy zawodnik Motoru w Lesznie, nie tylko patrząc na punkty. Na torze, na którym liczył się głównie start czuł się bardzo dobrze. Miał jednak problemy ze zdobywaniem punktów z zewnętrznych pól startowych.

Krzysztof Buczkowski: 3+ - pierwszy bieg dał nadzieję na to, że to może być dzień Buczkowskiego. Niestety po odniesionym zwycięstwie ograniczył swoje starty do kolekcjonowania jedynek. Wynik wydaje się być lepszy niż jazda, ale wystarczyło to na udział w piętnastym biegu zawodów.

Mikkel Michelsen: 3 - środkowa faza zawodów beznadziejna, ale Duńczyk zdołał się poprawić pod koniec zawodów. Dość bezbarwny był wczoraj mistrz Europy.

Wiktor Lampart: 3 - wykonał plan minimum, tj. nie dał się pokonać żadnemu z juniorów rywali, ale to by było na tyle. Nie pokazał niczego więcej.

Mateusz Cierniak: 3+ - występ bardzo podobny do występu Wiktora Lamparta. Cierniak dostaje jednak plus za piękną - i co ważniejsze - skuteczną defensywną jazdę przeciwko Emilowi Sajfutdinowowi.

Dominik Kubera: 2+ - nie był to najlepszy występ Kubery. Niby nie był wolny, ale nie przełożyło się to na dużą zdobycz punktową.