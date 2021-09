Sławomir Kryjom początki w Landshut miał ciężki. Wrócił do zawodu po kilku latach przerwy i przegrywał mecz za meczem. Już się pewnie zastanawiał, czy on się do tego jeszcze nadaje. Ekipa z Bawarii wypożyczyła jednak z Abramczyk Polonii Bydgoszczy Dimitri Berge i wskoczyła na właściwe tory.

W mieście widzi ludzi w koszulkach Lewandowskiego

Teraz Kryjom triumfuje. Celem, jaki postawili przed nim i drużyną działacze było wejście do play-off, ale o finale czy awansie to już nikt nie mówił.

Polak do Landshut wpada na weekendy. Czuje się tam jak w domu. - Na każdym kroku widać ludzi w koszulkach Bayernu Monachium i Lewego - mówi Kryjom. - Landshut jest jednak podobnie jak Monachium, podzielone na kibiców Bayernu i TSV, choć ten ostatni klub gra teraz w trzeciej lidze piłkarskiej.

Reklama

Kibicował Lewemu i Kolejorzowi, a teraz chce ograć Kolejarza

Co ciekawe Kryjom jest prywatnie kibicem Lecha Poznań. I oczywiście kibicował na Bułgarskiej Lewandowskiemu, gdy ten był zawodnikiem Kolejorza. Teraz dalej trzyma kciuki za Lewandowskiego, ale już Kolejarza, choć nie tego poznańskiego, lecz opolskiego, chce pokonać.

- Jest lekki niedosyt po pierwszym meczu, bo mogliśmy mieć więcej niż 14 punktów zaliczki. Jedziemy jednak do Opola powalczyć - mówi Kryjom o spotkaniu, które czeka jego zespół już w najbliższą niedzielę.

MF Trans Landshut Devils chce zostawić cały skład

Dodajmy, że Kryjom liczył na wygraną różnicą 20 punktów. To faktycznie byłaby bezpieczniejsza zaliczka. Na wyjazdach Landshut nie jest tak mocne jak u siebie. Berge i Kai Huckenbeck robią swoje, nieźle spisuje się Norick Blodorn, ale reszta nie istnieje.

Jeśli w niedzielę Landshut wygra mecz i awansuje, to działacze zaczną układać plany transferowe. - W zasadzie już teraz wiem, że będziemy chcieli zatrzymać wszystkich zawodników i przedłużyć wypożyczenie Berge. Jakieś małe pole manewru jednak zostanie - kwituje Kryjom.