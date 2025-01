Turniej ten nigdy nie należał do jej ulubionych. Iga Świątek w 2022 roku doszła do półfinału Australian Open i do dziś jest to jej najlepszy wynik na tamtejszych kortach. Wówczas przegrała z dobrze znaną polskim kibicom Danielle Collins. Amerykanka w wielkim finale przegrała natomiast z Ash Barty.