Grzechy klubu Zmarzlika. Lista wstydu, a to tylko kilka ostatnich miesięcy

Żużel. PGE Ekstraliga. Stal Gorzów. Lista grzechów 9-krotnego mistrza Polski

Lista grzechów Stali Gorzów z raptem ostatnich kilku miesięcy:

- długi sięgające aż 13 milionów,- ogłoszenie porozumienia z Jakubem Miśkowiakiem na sezon 2025 (mimo to zawodnik odszedł, wizerunkowa porażka),

- wpis żegnający Jakuba Miśkowiaka budzący niesmak i usunięcie go po kilkunastu minutach (w internecie nic nie ginie, screeny pozostały),

- kontrowersyjna zbiórka na portalu zrzutka.pl (niektórzy kibice z ironicznymi podpisami wpłacali po złotówce),

- wręcz żenujący post dotyczący Aleksandry Mirosław i Igi Świątek,

- ogłoszenie wypożyczenia Huberta Jabłońskiego z Fogo Unii Leszno, by następnie ślimaczyć się ze sfinalizowaniem umowy,

- zaskakujące zwolnienie trenera Stanisława Chomskiego,- plan naprawczy i ujęte w nim derby przedsezonowe z Falubazem (w planie sparingów nie pojawił się żaden mecz ze wspomnianym rywalem),

- prezentacja podczas Rady Miasta, na której pojawiły się błędy, m.in. zdjęcie Jarosława Hampela w kevlarze Unii Leszno,

- cofnięcie przez Ekstraligę planu naprawczego, ponieważ wpisany został przechód 6,5 miliona złotych z działalności eventowej (planowano organizować koncerty - konieczne były poprawki),

- uwzględnienie w planie naprawczym "niekorzystnej umowy" podpisanej z Discovery na Grand Prix na 500 tysięcy euro, przy czym miasto przekazało im 2,5 miliona na organizację rundy, więc nawet więcej, niż wartość tego, co musieli zapłacić,

- wpisanie odejścia Bartosza Zmarzlika jako powód zadłużenia, co brzmi komicznie.



Zależy nam na dobru każdego ośrodka. Nie zmienia to jednak faktu, że w Gorzowie działy się dziwne rzeczy. Stal, w nieco zmienionym składzie, przystąpi do sezonu 2025. Nie ma już wcześniej wymienionego Miśkowiaka, ani Szymona Woźniaka. Umowy nie przedłużył świeżo upieczony senior Jakub Stojanowski.