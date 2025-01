Hiszpanie ocenili Szczęsnego i Lewandowskiego. Jeden zachwycił, drugi zawiódł

FC Barcelona powalczy o trofeum. Bohaterami Gavi i Lamine Yamal

FC Barcelona w środę stała przed dużym wyzwaniem. Na jej drodze stanęła czwarta siła La Ligi, a stawką spotkania był awans do finału Superpucharu Hiszpanii. Ostatecznie "Blaugrana" nie zawiodła. Wygrała 2:0, co oznacza, że Szczęsny w swoim drugim spotkaniu z rzędu nie tylko wygrał, ale i zachował czyste konto. Nieco mniej ze swojego występu zadowolony mógł być Lewandowski. Napastnik ani razu nie trafił do siatki, za to zmarnował co najmniej jedną dogodną okazję. Bohaterami drużyny zostali Gavi oraz Lamine Yamal. Każdy z Hiszpanów zaliczył po bramce, a starszy z nich mógł do tego pochwalić się asystą.