Szczęsny przyćmił Lewandowskiego, sceny w Arabii Saudyjskiej. FC Barcelona dała koncert

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem arbitra w Arabii Saudyjskiej mieliśmy do czynienia ze sporym zaskoczeniem. FC Barcelona na ponad godzinę przed starciem z Athletikiem ogłosiła, że w wyjściowym składzie miejsce między słupkami zajmie Wojciech Szczęsny , a nie jak przewidywano, Inaki Pena. Hiszpańskie media dotarły do informacji, iż Hiszpan spóźnił się na odprawę meczową, wobec czego został ukarany przez Hansiego Flicka.

Superpuchar Hiszpanii. 45 minut na konto Barcelony. Szczęsny musiał się wykazać

Spotkanie od pierwszych minut było niezwykle intensywne, a Athletic od razu zaatakował Barcę wysoko. To "Duma Katalonii" jednak jako pierwsza odnalazła drogę do siatki rywala. Świetną akcję na lewym skrzydle przeprowadzili podopieczni Hansiego Flicka. Piłka trafiła do Balde, a ten wycofał ją do niepilnowanego w jedenastce Gaviego. Hiszpan z bliskiej odległości przymierzył celnie i pokonał Unaia Simona.