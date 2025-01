Znany inżynier rzuca wyzwanie Zmarzlikowi. Chodzi mu tylko o jedno

Pracuje praktycznie przez cały rok, nie mając żadnych przerw. Jak nie tuninguje silników i nie dorabia nowych części, to robi serwisy. Rocznie potrafi obracać kilkoma milionami złotych. Przygotowuje sprzęt dla najlepszych zawodników na świecie, wciąż marząc tylko o jednym. To indywidualne mistrzostwo świata, które chodzi mu po głowie od rozpoczęcia swojej pracy. Mówi się, że tylko to dzieli Ashleya Hollowaya od zrzucenia Ryszarda Kowalskiego z tronu. Kowalski seryjnie zdobywa złoto od 2018 roku, lecz teraz głównie za sprawą Bartosza Zmarzlika. Jednak brytyjski tuner z roku na rok coraz bardziej rozpycha się łokciami.