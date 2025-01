Nie czekał na telefon od Zmarzlika. Wybrał inną opcję, teraz wyjaśnia

Stanisław Chomski po zwolnieniu z ebut.pl Stali Gorzów miał wiele ofert. Wybrał rolę dorady Kamila Brzozowskiego, nowego trenera Arged Malesy Ostrów Wlkp. – Nie wrócę do pracy na pełen etat. Jak będzie trzeba, to pojadę do Ostrowa, ale zasadniczo będę pracował z domu. Jest telefon, można się też połączyć na wideo – mówi nam legendarny szkoleniowiec Bartosza Zmarzlika. I choć jeszcze kilka tygodni spekulowano, że Chomski wyląduje w teamie mistrza świata, to teraz wszystko wskazuje na to, że Zmarzlik przespał swoją okazję.