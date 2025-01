Cios w Niemczech już przed meczem. Polskie siatkarki pod ścianą w Lidze Mistrzyń

Początek w wykonaniu osłabionej polskiej drużyny był jednak niezły. Po sprytnym zachowaniu Marty Orzyłowskiej przy siatce bielszczanki prowadziły 7:5. Tyle że potem zdarzyła się im zapaść, przegrały osiem akcji z rzędu. Trener Bartłomiej Piekarczyk apelował do siatkarek o zmienność w ataku i cierpliwość . To przyniosło efekt, bo bielszczanki nie tylko w spektakularny sposób odrobiły straty, ale objęły nawet prowadzenie 16:15. Wtedy przyszła jednak kolejna seria, tym razem rywalek, które zdobyły pięć punktów z rzędu. Kolejnej zmiany na czele już jednak nie było. Ważne punkty dla gospodyń zdobyła Maria Segura, Stuttgart wygrał 25:19.

Liga Mistrzyń siatkarek. BKS Bielsko-Biała nie wykorzystał szansy

W drużynie ze Stuttgartu było sporo zmian, ale nadal ważna była Segura - po jej asie serwisowym gospodynie prowadziły w trzecim secie dwoma punktami. Bielszczanki szybko odrobiły jednak straty. Kiedy Pacak zaskoczyła rywalki zagrywką, prowadziły już 9:6. Niemki zdołały jednak doprowadzić do remisu 11:11, a przyjezdne zaczęły popełniać błędy . Po kilku minutach wyrównanej gry Stuttgart prowadził 17:15. W końcówce rywalki zablokowały atak Julity Piaseckiej i prowadziły już 23:19, a po chwili wygrały partię.

Polski zespół był w tym momencie w trudnej, ale nie beznadziejnej sytuacji. Ta pogorszyła się jednak w połowie czwartego seta, kiedy mistrzynie Niemiec prowadziły już 12:8 i Piekarczyk znów musiał przywołać do siebie siatkarki. Straty na chwilę udało się zmniejszyć do dwóch punktów, pierwsze "oczko" w Lidze Mistrzyń zdobyła Szewczyk, ale to Stuttgart cały czas był na prowadzeniu. Kolejnym asem serwisowym popisała się Segura, Niemki wygrały 25:20, a cały mecz 3:1.