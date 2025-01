Świątek jeszcze nie wyszła na kort, a tu już burza w Melbourne. Polka w centrum afery

Zamieszanie wokół Świątek przed Australian Open. Wszystkiemu winna Collins

Chociaż wiceliderka rankingu WTA unikała poruszania tematu Collins, chcąc nie chcąc została wplątana w medialną burzę. A to zdecydowanie nie jest jej potrzebne przed Australian Open. Zwłaszcza że w Melbourne ma wiele do udowodnienia. W ubiegłym sezonie po tytuł sięgnęła Aryna Sabalenka, a raszynianka z pewnością marzy o odebraniu go jej.