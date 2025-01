Kompromitacja, skandal, a teraz to. Jest ogłoszenie, Lewandowski już wie. Przełomowe wieści

Obecna sytuacja FC Barcelona jest nie do pozazdroszczenia. Poprzedni zarząd na czele z Josepem Marią Bartomeu zostawił klub w bardzo złym stanie finansowym, a obecne rządy Joana Laporty również pozostawiają bardzo wiele do życzenia w tej kwestii.

Latem 2024 roku klub ze stolicy Katalonii sfinalizował transfer Daniego Olmo , który kosztował go ok. 60 milionów euro . Hiszpana nie udało się zarejestrować od razu i na stałe. Aby tak się stało, tymczasowo wyrejestrowany z rozgrywek został kontuzjowany Andreas Christensen . Niestety, obecnie Barcelona musi kombinować, aby stworzyć możliwie najmocniejszą kadrę.

FC Barcelona bezradna. La Liga i RFEF przeciwne rejestracji Olmo i Victora

Do końca 2024 roku klub Joana Laportu musiał przedstawić władzom LaLigi dokumentację finansową, która dałaby FC Barcelona ostateczną zgodę na zarejestrowanie Daniego Olmo . W razie niepowodzenia piłkarz 1 stycznia stałby się wolnym piłkarzem, a "Duma Katalonii" notabene zapłaciłaby ok. 60 milionów euro za półroczne wypożyczenie. Wyjątkowo kiepski interes .

Co z Danim Olmo i Pau Victorem? Jest oficjalny komunikat, wszystko już jasne

A mimo to RFEF i La Liga zablokowały całą operację, a świetne nastroje działaczy "Azulgrany" prysły jak bańka mydlana. Mimo to nie zrezygnowano z dalszych prób rejestracji piłkarzy. FC Barcelona zdecydowała się udać do sądu, w międzyczasie ubiegając się o środek zapobiegawczy, tymczasowo zezwalający na zarejestrowanie zawodników. Tuż przed spotkaniem półfinalu Superpucharu Hiszpanii nadszedł oficjalny komunikat w kontrowersyjnej sprawie. Ogłoszono oficjalnie, że prośba Barcy została rozpatrzona przychylnie, a Olmo i Pau Victor będą mogli zagrać w finale rozgrywek, o ile "Dumie Katalonii" uda się do niego awansować.