Była 53. minuta, gdy do akcji wkroczył Piątek. Polak bohaterem, sensacja w Turcji

Co za formę prezentuje w obecnym sezonie Krzysztof Piątek! Reprezentant Polski regularnie notuje trafienia i ciągnie do przodu ofensywę Basaksehiru. Kolejny popis swoich strzeleckich umiejętności dał w środowym meczu Pucharu Turcji. Gdy tablica świetlna pokazywała wynik 1:1, sprawy w swoje ręce wziął Piątek i trafił na 2:1. Skazywany na porażkę z hegemonem Basaksehir zremisował 2:2, co odebrano jako rezultat wręcz sensacyjny.