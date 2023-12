Żużel. Kim jest partnerka Nickiego Pedersena? To ona skradła mu serce

Nicki Pedersen to jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci w środowisku żużlowym. Duńczyk ma na swoim koncie trzy tytuły mistrza świata. Przez lata swojej kariery dał się poznać jako bezkompromisowy zawodnik z wielkim charakterem. W ostatnich latach musiał zmagać się z bardzo poważnymi kontuzjami. W 2022 roku w wyniku upadku na torze w Grudziądzu złamał między innymi miednicę. To go nie złamało i wrócił do sportu.