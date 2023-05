"Zrobiliście wielki błąd". Mocna reakcja kibiców

Kibice GKM-u: Zrobiliście wielki błąd

Większość kibiców nie wskazuje do wypożyczenia Mateusza Szczepaniaka, częściej w takich komentarzach pojawia się nazwisko Gleba Czugunowa. Klub jednak nie miał możliwości wypożyczenia Rosjanina, ponieważ jest on już wypożyczony z Betard Sparty, a poza tym już dawno temu przekroczył magiczną granicę 12 punktów. To wszystko oznacza, że w Grudziądzu musieli zrezygnować z jednego z dwójki Szczepaniak - Krakowiak. Zielone światło otrzymał młodszy z Polaków, choć w przypadku kontuzji Czugunowa, GKM może mieć kłopot. W końcu Krakowiak - tak jak Czugunow - jest zawodnikiem do lat 24.