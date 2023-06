Wygrana, która niepokoi. Boją się tego meczu

Polonia wygrała z Wybrzeżem ośmioma punktami, ale nie jest to coś czym można by jakoś bardzo się szczycić . Rywal nie był z najwyższej półki, a tak czy inaczej sprawił miejscowym spore problemy. Po bydgoskim torze latał Nicolai Klindt, swoje punkty wozili też Jepsen Jensen, Hansen czy Kaczmarek. Zawiódł Keynan Rew, a przy jego normalnej dyspozycji goście z pewnością powalczyliby o wygraną. Porażka Wybrzeża w takich rozmiarach nie jest dla zespołu żadnym wstydem, ale dla Polonii jest kolejnym powodem do zmartwień.

Przyjeżdża mocny rywal. Boją się go

Fani Polonii mają obawy dotyczące niedzielnego meczu z Arged Malesą. Piszą, że może to być porażka ich zespołu. - Jeśli przyjeżdża do nas, z całym szacunkiem, takie Wybrzeże czy Orzeł i robią po 40 punktów, to Ostrów może spokojnie tu wygrać. Nie chce mi się wierzyć, że jeśli ktoś robi 5 punktów z Wybrzeżem, będzie w stanie poprawić się w meczu z takim rywalem - napisał pan Patryk. - Myślę, że przegramy. Ale z drugiej strony, po co teraz wygrywać? Liczę, że Falubaz uśpi się trochę tą fazą zasadniczą, którą pewnie przejdzie jak burza. To dla nas jedyna nadzieja - dodał pan Marek.