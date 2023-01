Wielki powrót stał się faktem! Kibice zachwyceni

Po rozstaniu z Włókniarzem dostał wiele ofert

Prezes Sparty nie może się doczekać Drabika

Teraz Drabik ma wzmocnić sztab szkoleniowy, szkoląc juniorów i służąc radą trenerowi Dariuszowi Śledziowi. - Znam Sławka bardzo dobrze, spędził z nami tu we Wrocławiu kilka lat i nie muszę nikogo przekonywać do jego wartości i umiejętności. Zawsze wykonywał dobrą pracę z młodzieżą, czuje ten sport, ma dużą wiedzę i charyzmę, która jest tak potrzebna w kontakcie z młodymi sportowcami - mówi prezes Sparty Andrzej Rusko na klubowej stronie.

Sparta zapowiada, że będą jeszcze następne ruchy w sztabie, co by znaczyło, że klub chce zerwać z etykietą drużyny, która nie dba o szkolenie.

Kibice są zachwyceni zatrudnieniem Drabika, więc już teraz można mówić o świetnym ruchu marketingowym Sparty. Na co się ten angaż przełoży? Sam Drabik chwalił się, że we Włókniarzu to on postawił na nogi Mateusza Świdnickiego. Sparta, jeśli nie pozyska już żadnego młodzieżowca, będzie zmuszona postawić na nogi Michała Curzytka. To zadanie może spaść właśnie na Drabika.