Wielki pech Zmarzlika. Plaga awarii dotknęła Polaków

Problemy z tylnym łańcuchem, ale żeby było śmieszniej... ani nie pękł, ani nic... on się po prostu maksymalnie poluzował. Nie wiem dlaczego. Miałem takie drgania w motocyklu, że nie dało się jechać. Kiedy spojrzałem na sprzęt, to on już spadał. Na pierwszym łuku już czułem, że zdefektuję. To było czuć jak tylko puściłem sprzęgło

~ wyjaśniał Zmarzlik w rozmowie z Mateuszem Wróblewskim.