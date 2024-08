Miliony leżą na stole. Polski klub może rozbić bank

Gra toczy się o wysoką stawkę, miliony leżą na stole

Na kolejny rok nie przewiduje się zbyt wielu roszad w ekipie z Wielkopolski. Klub dzięki nowemu kontraktowi telewizyjnemu otrzyma nieco ponad milion złotych , co już pozwala na przykład na zakup gwiazdy ligi. Chyba że uda im się awansować do PGE Ekstraligi, a tam rocznie można liczyć na 6,5 miliona. To byłby ogromny zastrzyk gotówki.

Wynajmą wielki obiekt? To byłby hit

Ktoś czytając to stwierdzi, że to oderwany od rzeczywistości scenariusz i nie ma co brać go w ogóle pod uwagę. Z jednej strony jest to racja, ale z drugiej jest rzesza fanów, która nie widzi w INNPRO ROW-ie Rybnik zagrożenie, bo to właśnie ten rywal zmierzy się z PSŻ-em w półfinale. Ubiegłoroczny beniaminek ma wykorzystać przede wszystkim atut swojego toru, choć na inaugurację polegli z tym zespołem. W tamtym momencie to była jednak zupełnie inna drużyna.