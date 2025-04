Demolka w meczu Magdaleny Fręch. Koniec starcia z Jessicą Pegulą po 59 minutach

25 zwycięstw i 6 porażek Jessiki Peguli, 3 zwycięstwa i 10 porażek Magdaleny Fręch - to bilans Amerykanki i Polki przed początkiem ich starcia o ćwierćfinał w Stuttgarcie. Pegula aż do turnieju w Miami nie osiąga spektakularnych wyników, bo trudno za takie uważać triumf w Austin czy finał w Adelajdzie, gdzie większość czołówki skupiła już się jednak na Australian Open. Ostatnie jej występy sprawiają jednak, że stała się poważną kandydatką do wyprzedzenia Igi Świątek jeszcze przed startem Roland Garros, zgarnięcia "dwójki" w światowym rankingu.

Reklama