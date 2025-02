7-krotny mistrz Polski z poważnym problemem. Cały kraj wstrzymał oddech

Żużel. Polonia Bydgoszcz awansuje do PGE Ekstraligi? Tomasz Bajerski komentuje

Transfer 31-latka może zmienić układ sił w walce z Fogo Unią Leszno o awans do elity. - Nigdy z góry nie zakładamy awansu. Drużyna na pewno jest lepsza i bardziej wyrównana niż w ubiegłym roku. Jeżeli wszystko będzie szło zgodnie z planem, to powinniśmy znów zameldować się w finale, ale to jest żużel - mówi nam Bajerski, który w 2020 roku awansował do PGE Ekstraligi z KS Apatorem Toruń.