Takiego prezentu na urodziny Sławomir Peszko się nie spodziewał. Hit!

Choć karierę piłkarską Peszko zakończył już kilka lat temu, pozostał on w środowisku sportowym jako szkoleniowiec, a nowinkami z życia zawodowego chętnie dzieli się z kibicami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Gwiazdor futbolu nie ogranicza się jednak do publikowania jedynie wpisów na temat jego kariery. Często chwali się on bowiem newsami związanymi z jego prywatnymi sprawami. Tak było i tym razem.