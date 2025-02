Można powiedzieć, że to już trzeci sezon z rzędu, w którym Aryna Sabalenka świetnie prezentuje się na początku roku w Australii, a później gubi formę w turniejach na Bliskim Wschodzie. W Dosze potrafiła jeszcze zaistnieć, twarde korty w Dubaju jakoś nigdy jej specjalnie nie leżały. Gra tu od 2017 roku, nigdy nie wystąpiła w półfinale. Koszmarna statystyka jak na zawodniczkę, która od sierpnia 2018 roku jest stale wśród 20 najlepszych zawodniczek świata. A od dłuższego czasu - jedynką lub dwójką. Reklama

Teraz też to nie nastąpi, a kres marzeniom liderki rankingu WTA zadała 22-letnia Clara Tauson. Niedawno mierzyły się w Melbourne, w trzeciej rundzie Australian Open. Sabalenka wygrała 7:6 (5), 6:4, ale po meczu pełnym walki, ponad dwugodzinnym. Było to dziewiąte spotkanie Dunki z zawodniczkami z TOP 10, wygrała tylko jedno z nich. Gdy była tuż po 19. urodzinach, w Melbourne ograła Anett Kontaveit.

Dziś w Dubaju dokonała tej sztuki po raz drugi, a w trzeciej próbie w końcu uporała się ze światową jedynką.

WTA 1000 w Dubaju. Aryna Sabalenka kontra Clara Tauson w meczu o ćwierćfinał. Sensacyjny scenariusz w pierwszym secie

Od początku było to starcie dwóch potężnie uderzających zawodniczek, które nie chciały się bawić w dłuższe wymiany. Wydawać by się mogło, że to idealna sytuacja dla Sabalenki, która przecież specjalizuje się w takich siłowych wymianach, potrafi w odpowiednim momencie wykreować sobie przewagę. A tymczasem spotkała się z zawodniczką, która była po prostu bardziej precyzyjna.

Kluczowym momentem był piąty gem, to wtedy doszło do pierwszego przełamania. Na korzyść Tauson, która nic nie robiła sobie z mocnego serwisu Aryny. Od razu wchodziła do akcji potężnym returnem. Często przez środek, tam, gdzie już była Białorusinka. Sabalenka jakby była zaskoczona taką taktyką, popełniała masę błędów. Przegrała gema przy swoim podaniu na 2:3, później na 2:5. I znalazła się pod ścianą. Reklama

Uderzanie rakietę w kort nie pomagało. Aryna Sabalenka znalazła się w opałach / Robert Prange / Getty Images

Tauson dostała szansę na wygranie seta, serwowała po niego. I wtedy zawiodło ją pierwsze podanie, Białorusinka zyskała jeszcze nadzieję. Odrobiła stratę jednego breaka, ale wciąż była poirytowana. Uderzanie rakietą w kort nie pomogło, została przełamana po raz trzeci. Przegrała 3:6, ale nie udała się do szatni na przerwę toaletową. Chciała grać, nie czekała nawet na komendę Kadera Nouniego, że jest już czas na drugiego seta. Od razu udała się za linię końcową.

Frustracja u Sabalenki tylko narastała. I wkrótce sensacja stała się faktem

Drugi set wyglądał już inaczej, teraz to Tauson zaczynała serwisem. Zaczęła się mylić, a to forhendem, a to oburęcznym bekhendem. Szwankowało przy tym pierwsze podanie, a to był jej największy atut. Została przełamana, dla 26-latki z Mińska mógł to być impuls pozwalający odwrócić losy tego spotkania.

Clara Tauson / Christopher Pike

Tyle że Sabalenka była cały czas spięta, poirytowana. Odwracała się w kierunku swego boksu, coś mówiła, nie była zadowolona. A sytuacja, do której doszło w czwartym gemie, mogła tylko ją pogrążyć. Tauson cudem obroniła się po ataku rywalki, ale piłka spadła metr od siatki. Sabalenka dobiegła do piłki, zasmeczowała po siatce, trochę moc uderzenia została wyhamowana, a piłka nie poleciała pod odbiciu od kortu mocno w górę. Trafiła zaś... w rakietę Dunki, która trochę rozpaczliwie ją odbiła. I... przelobowała Sabalenkę! Białorusinka, zgięta w pół, nie dowierzała. A za chwilę sędzia Nouni potwierdził, że jest 3:1 dla Clary Tauson. Reklama

Teraz już nie tyle Sabalenka mogła wygrać to spotkanie, co Tauson je przegrać. Miała swój moment, korzystała ze słabości liderki. Prowadziła 4:1 i 40-15, miała dwa break pointy, by chyba już ostatecznie pogrążyć faworytkę. Sabalenka wygrała trzy piłki z rzędu, po czym... popełniła podwójny błąd.

Tauson miała jeszcze cztery kolejne break pointy, Sabalenka je obroniła. I jednak tego gema wyrwała rywalce, doprowadziła do stanu 2:4.

Więcej już jednak nie ugrała, sensacyjnie przegrała 3:6, 2:6. Mimo, że miałą dodatni (sic!) bilans winnerów do niewymuszonych błędów (23:22). Tauson była jednak jeszcze lepsza.

To najwyższa porażka Aryny od zeszłorocznego finału w Brisbane z Jeleną Rybakiną.

