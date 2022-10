To nie była luźna rozmowa. On podpisał papier

Doyle podpisał w Unii Leszno papier

Mimo napięć Doyle zostanie w Lesznie?

Mimo napięcia i gorącej atmosfery na linii Unia - Doyle nie można wykluczyć, że strony dojdą jeszcze do finalnego porozumienia. 20 października z Leszna ma wyjść przelew na konto zawodnika. Według tego, co mówią w Lesznie, to będzie ostatnia rata zaległości z tytułu premii. Najpewniej po tym terminie dowiemy się, co ostatecznie planuje druga strona