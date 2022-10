Sondują zdolnego juniora. Kibice powinni zacząć się bać?

Abramczyk Polonia Bydgoszcz sonduje możliwość wypożyczenia Keynana Rew. Fogo Unia Leszno, której zawodnikiem jest Australijczyk, chce, by w sezonie 2023 nadal startował on w pierwszej lidze. Pytanie, po co Polonii kolejny młody obcokrajowiec, skoro niedawno zamknęła skład.