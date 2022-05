Tam już się ścigają. Putin będzie zadowolony

W tym roku rosyjscy kibice czarnego sportu na pierwszy tegoroczny żużel czekali prawie do czerwca. 24 maja po długim odliczaniu w Bałakowie zawodnicy wreszcie pokazali im się na motocyklach. Pomimo trudnej sytuacji wywołanej bestialskim atakiem wojsk Władimira Putina na Ukrainę, we wtorek na torze pojawiło się kilku przyzwoitych zawodników. Chociażby dla gospodarzy punkty zdobywał Wiktor Kułakow, czyli bezapelacyjnie w przeszłości jedna z większych gwiazd eWinner 1. Ligi. Poza nim ścigali się na przykład dobrze znani naszym rodakom Władimir Borodulin, Aleksandr Kajbuszew czy Andriej Kudriaszow.

Reklama

Spotkanie od początku do końca przebiegało pod dyktando miejscowych. Nie ma zresztą co się dziwić, nazwiska zrobiły swoje i tylko cud sprawił, że przyjezdni przekroczyli wczoraj magiczną granicę trzydziestu punktów. Władimir Putin niejednokrotnie pokazywał, że żużel ma w czterech literach, ale z takiego stanu rzeczy powinien się cieszyć. Wygrali bowiem jego wielcy miłośnicy. Gospodarze starcie promowali bowiem owianą złą sławą literką "Z".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Skandal w Krośnie. Sędzia mógł ustąpić INTERIA.TV

To dopiero początek

Pomimo tego, iż do rozgrywek przystąpiły zaledwie cztery ekipy, rosyjscy fani będą oglądać ściganie w lewo w miarę regularnie. Chociażby już jutro spotkają się ze sobą Mega Łada Togliatti oraz Wostok Władywostok. Niewykluczone, że w składzie drugiej z drużyn pojawi się Grigorij Łaguta, który wywołał w Polsce niemały skandal kilkoma haniebnymi wywiadami. - Szkoda, że w telewizji nie pokazywali tego co działo się w 2014 roku. Jak w Donbasie gromili, strzelali i zabijali niewinnych Rosjan - to tylko jeden z wielu cytatów rozmowy opublikowanej w Tygodniku Żużlowym.

Turbina Bałakowo: 57

9. Władimir Borodulin (3,3,3,3,3,3) 18

10. Maksim Sirotkin (1) 1

11. Wiktor Kułakow (3,3,3,2,1,w) 12

12. Aleksandr Berdyszew (1,0,0,1) 2

13. Ilja Czałow (2,3,3) 8

14. Aleksandr Kajbuszew (1,2*,w,3,2*,2) 10+2

15. Andriej Kudriaszow (2*,1,1*,2*) 6+3

Baszkiria Oktiabrskij: 35

1. Marat Gatiatiow (2,1,w,0,1) 4

2. Rustam Muchtarow (0,0,0,w,0) 0

3. Nikita Zubariew (1,0,2,2) 5

4. Aleksander Bogomołow (w) 0

5. Władimir Bogma (2,2,2,1,1) 8

6. Paweł Nagibin (0,1*,1*,2,0) 4+2

7. Denis Gizatullin (2,6!,3,3,0) 14

Wyniki za: speedway-press.ru