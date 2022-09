Taki prezes to skarb. Oddał swoją działkę klubowi

Ostrów Wielkopolski to jeden z mocniejszych ośrodków żużlowych, jeśli chodzi o szkolenie młodzieży. W stosunkowo krótkim okresie udało im się osiągnąć naprawdę sporo. W zeszłym roku sięgnęli po brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, a w tym sezonie, po rozegraniu trzech z czterech finałów, są w klasyfikacji na drugim miejscu i nie pozostają bez szans na zdobycie jednego z krążków. Do gabloty trafił w tym roku również brązowy medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych i złoto U24 Ekstraligi. A to wszystko w zaledwie pięć lat od reaktywacji ośrodka.