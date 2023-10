Tak gwiazdor uczy swojego syna. Rozczulające słowa

Jako że skończył się już sezon żużlowy 2023, większość zawodników spędza czas z rodzinami, czyli robi to na co jeszcze w jego trakcie nie było zbyt dużo czasu. Oczywiście podobnie postępuje mistrz świata, Bartosz Zmarzlik. Jest on jednym z najbardziej rodzinnych żużlowców, stawiających relacje z bliskimi ponad wszystko inne. To widać zresztą w jego mediach społecznościowych.