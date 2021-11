Stal sięgnęła po młody talent. To mistrz kraju

Patryk Głowacki Żużel

Stal Rzeszów ogłosiła kolejnego zawodnika na sezon 2022. Do zespołu dołączył Gustav Grahn. 17-latek to jeden z najbardziej utalentowanych Szwedów, co potwierdził tytułem młodzieżowego mistrza kraju. Tym samym klub powoli rozwiązuje trudną sytuację na juniorskich pozycjach.

