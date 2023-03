Ruszył żużlowy taniec z gwiazdami [FELIETON]

Poszły konie po betonie!

To zaszczyt trzeci rok z rzędu być Patronem Honorowym "Kryterium Asów". Dzień wcześniej miałem niemniejszy przywilej bycia Patronem Honorowym wystawy z okazji 100-lecia żużla w Polsce. Miała ona miejsce w jednej z galerii handlowych w grodzie nad Brdą, potrwa do 11 kwietnia, ale co najważniejsze jest to początek cyklu wystaw, które odbędą się w różnych miastach Polski w najbliższych miesiącach.