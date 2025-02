W ubiegłym sezonie GKM Grudziądz był najgorszy na pozycji U24. To jeden z kluczowych powodów, dla których zespół nie awansował do strefy medalowej, choć brakowało niewiele. Kacper Pludra nie sprostał wyzwaniu i wyraźnie ustępował poziomem zawodnikom U24 z innych drużyn.

„Bardzo w niego wierzymy”

Choć w ostatnich dwóch sezonach Miśkowiak zanotował wyraźny regres w porównaniu do wcześniejszych lat, wciąż pozostaje jednym z najlepszych zawodników U24 w kraju. Dodatkowo jego polskie obywatelstwo stanowi istotny atut, ponieważ pomaga spełnić regulaminowy wymóg dotyczący obecności co najmniej dwóch Polaków na pozycjach seniorskich w składzie meczowym.



Nie da się ukryć, że umiejętności Miśkowiaka stoją o wiele wyżej, niż możliwości Pludry - Myślę, że nie muszę mu niczego ułatwiać. Jakub Miśkowiak doskonale wie, na jakiej stoi pozycji, ponieważ jest podstawowym seniorem w naszym składzie, w którym jest pięć miejsc, dlatego nie będzie rywalizacji w składzie i to jest podstawowa sprawa. Ja jako trener i klub bardzo w niego wierzymy - mówi Kościecha dla ekstraliga.pl