Potentat w tarapatach. Już polują na gwiazdy?

Grupa Azoty Unia Tarnów miała w cuglach roznieść Krajową Ligę Żużlową, bo jej skład wygląda na konkurencyjny nawet w warunkach Speedway 2. Ekstraligi . David Bellego, Timo Lahti, Adrian Cyfer, Daniel Jeleniewski, Marko Lewiszyn oraz mający kontrakt warszawski Kenneth Bjerre - to nazwiska naprawdę mocne jak na ten poziom rozgrywkowy. Nic więc dziwnego, że mało kto spodziewał się innego wariantu niż po prostu bezproblemowy awans Unii. Na razie jednak nie ma jeszcze sezonu, a problemy już się pojawiły. I nie są to problemy natury sportowej, tylko znacznie poważniejsze.

W trudnej sytuacji finansowej znalazła się Grupa Azoty, od której w ogromnym stopniu uzależniony jest budżet klubu i co oczywiste, również kontrakty zawodników. Spółka wycofuje się i ogranicza finansowanie sportu. Co to oznacza dla Unii? Nad zespołem wisi widmo nieprzystąpienia do rozgrywek, bo zwyczajnie nie będzie na to środków. Na razie niczego nie można przesądzać, ale to wszystko wygląda bardzo źle dla kibiców, zawodników i działaczy. Ale na pewno nie dla ligowych rywali Unii. Oni już zacierają ręce.