Ryzyko się opłaciło. Kandydat do medalu z pierwszym sukcesem

Optymistyczne nastroje panują wśród sympatyków ebut.pl Stali na kilka tygodni przed rozpoczęciem sezonu 2024. Prezes Waldemar Sadowski przeprowadził tylko jeden, ale za to solidny transfer, ponieważ najsłabszego seniora, Wiktora Jasińskiego, zamienił utalentowany Jakub Miśkowiak. Do tego dochodzą Anders Thomsen, Martin Vaculik oraz Szymon Woźniak, których stać na regularne dwucyfrowe zdobycze. Jeżeli "odpali" Oskar Fajfer i zespół ominą kontuzję, to w ciemno można założyć, że drużyna zakręci się wokół podium PGE Ekstraligi.

