Pieniądze, buty, Bermudy... Jedyni w swoim rodzaju!

Spekuluje się, że nadchodzący sezon może być dla polskiego żużla bardzo trudny. Stawki zawodników poszybowały w górę, a gonić muszą je klubowe budżety. Problem w tym, że to utrzymująca się wysoka inflacja zniechęca firmy, czy samorządy do hojnego wspierania klubów sportowych, w tym również żużlowych.

Stal Gorzów ma rękę do oryginalnych nazw

Wszystkie z wymienionych nazw, choć dziwne, to krótkie. Rekordzistą, jeśli chodzi o długość nazwy drużyny, jest najprawdopodobniej gnieźnieński Start. Po nadejściu pandemii, w bardzo niepewnym czasie, trzech sponsorów zdecydowało się dodatkowo wesprzeć klub, by jego funkcjonowanie nie było zagrożone. Efekt? Siedmioczłonowa nazwa drużyny: Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno.

Najważniejszy i tak jest przelew

Choć wszystkie wymienione nazwy brzmią dziwnie, to trzeba pamiętać, że najpewniej bardzo przysłużyły się tym klubom. Sponsoring tytularny to najbardziej lukratywna forma wsparcia klubu sportowego. Kibice mogą się śmiać, że brzmi to dziwnie, ale na koniec dnia najważniejszy jest przelew od firmy, która na taki pakiet się zdecydowała. A potrafi być on bardzo duży.