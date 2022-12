W całej Polsce mamy ich tylko czterech!

Stanisław Chomski, Lech Kędziora, Mariusz Staszewski i Adam Skórnicki - ten kwartet pracuje na co dzień z pierwszymi drużynami klubów, w których są zatrudnieni i ma uprawnienia trenerskie. Wydaje się, że to bardzo mało i tak faktycznie jest. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, jak niewielu w żużlu jest trenerów w ogóle. Na tę chwilę trenerskie licencje posiada w sumie 10 osób.

Są one aktywne. Rafał Dobrucki to przecież selekcjoner żużlowej reprezentacji Polski. Duet Robertów - Kempińskiego i Kościechy pracuje z sukcesami z grudziądzką młodzieżą. Piotr Żyto, choć nie pracuje w Polsce, pracuje w Szwecji. Aleksander Janas ostatni raz w przestrzeni publicznej pojawił się w roli koordynatora ds. szkolenia w PGE Ekstralidze. Tylko Michał Widera pozostaje bezrobotny po tym, jak zakończyła się jego współpraca z H. Skrzydlewska Orłem Łódź.

W żużlu nie tylko trenerzy, ale też instruktorzy

Można się zacząć zastanawiać, że skoro trenerów sportu żużlowego jest dziesięciu, a klubów żużlowych w Polsce mamy 23, to kim są te wszystkie osoby, które prowadzą drużyny w innych ośrodkach? Odpowiedź jest bardzo prosta: są to instruktorzy sportu żużlowego. Do tego grona zaliczają się nawet bardzo uznane nazwiska: Marek Cieślak, Roman Jankowski, Jan Ząbik, Piotr Paluch, czy Jacek Woźniak.