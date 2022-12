Gdy Discovery Sports Events ogłaszało przed rokiem plany wobec cyklu Grand Prix opinie były podzielone - część krytykowała nowego promotora za brak rewolucji, a części podobało się to, że DSE już na starcie stara się zrobić coś inaczej, np. wprowadzając bardziej efektowne boksy dla zawodników. Jednym z szerzej chwalonych pomysłów była produkcja serialu o kulisach cyklu Grand Prix na wzór "Drive to survive", czyli obrazu, który walnie przyczynił się do popularyzacji Formuły 1 m.in. w Stanach Zjednoczonych. Premiera była zapowiadana na okres świąteczny, który nieubłaganie się zbliża.